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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. الدولار يتراجع بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم، إن الدولار يتراجع، خاصة بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة.

وقرر البنك "الفيدرالي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة مجددا ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة علي التوالي. مضيفا، أن  التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

كما تحدث الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن المزيد من السياسة التشددية النقدية، بما يتماشي مع الأزمات العالمية التي يشهدها العالم.

وأكد الفيدرالي الأمريكي، أن النظام المصرفي في البلاد سليم ومرن.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي 101.2977 هبوطًا بـ 0.42% أمام سلة من العملات الأجنبية، ويأتي هذا الهبوط القوي نتيجة الضغوطات على الفيدرالي للتوقف عن رفع أسعار الفائدة من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي.

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