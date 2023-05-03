خصص كشك له.. محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه لمواطن من ذوي الهمم

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موكبه بمدينة فوه، أثناء توجهه لقرى مركز مطوبس، لمتابعة المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء رؤيته لمواطن من ذوي الهمم يقف بجوار طريق فوه مطوبس، رافعاً يده صوب سيارة المحافظ أثناء مرورها.

واستمع محافظ كفر الشيخ للمواطن "م. م. ب" من عزبة فؤاد رجب مركز فوة، وطالبه بتخصيص كشك له، ليجد له دخلا ، فوجه محافظ كفر الشيخ، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، باستقبال المواطن في مكتبه، والاستجابة لطلبه.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه.