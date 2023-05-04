ضبط 40 طن قمح داخل مصنع أعلاف بكفر الشيخ

ضبطت مباحث التموين بكفر الشيخ، 40 طن قمح محلي من الموسم الحالي 2023م، داخل مصنع للأعلاف بمدينة بلطيم، لاستخدامه في تصنيع الأعلاف.



وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد قيام صاحب مصنع للأعلاف بدائرة قسم شرطة بلطيم، بتجميع كميات من القمح المحلي لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وكشفت تحريات الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، عن قيام المصنع بتخرين الأقماح عقب تجميعها داخل خزانات خاصة بالمصنع، تمهيدا لاستخدامها في تصنيع الأعلاف وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

علي الفور داهمت الحملة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش بمباحث التموين، وقوة من الشرطة، المصنع المشار إليه، وبتفتيش المصنع ضبط بداخله 40 طنًا من القمح المحلي موسم 2023، وألقي القبض على صاحب المصنع والتحفظ على المضبوطات.