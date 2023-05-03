بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك، وأصيبت سيدة أخرى، وجرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي، وفاة إبراهيم.ف.إ 40 سنة، مقيم بقرية دخميس، وإصابة سيدة أخرى، وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أصيب 4 أشخاص بمحافطة كفر الشيخ، إثر انقلاب «تروسيكل» كان يقلهم أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.



وكشف التقرير الطبي، عن إصابة أمل.ج، 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وعبدالناصر .ا، 61 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وحامد إ.ا، 40 سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وأمل ع.ع ، 50 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم النموذجي.