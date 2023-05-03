بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بكفر الشيخ، مساء اليوم، الأربعاء، إثر انقلاب «تروسيكل» أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.



تلقت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة تفيد بانقلاب «تروسيكل» أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.



وتبين من التقرير الطبي إصابة أمل.ج.ع، 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وعبد الناصر.ا.ع، 61 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وحامد إ.ا، 40 سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وأمل ع.ع، 50 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم النموذجي.