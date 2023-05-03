محافظ كفر الشيخ: إزالة 78 حالة تعدٍ على مساحة 36 فداناً| صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 4581 متراً مربعاً بمركز بلطيم.

جاء ذلك برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير أمن كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء الموجة 21 في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت 78 حالة على مساحة 36 فداناً مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

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