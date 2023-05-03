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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 78 حالة تعدٍ على مساحة 36 فداناً| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 4581 متراً مربعاً بمركز بلطيم.

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جاء ذلك برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير أمن كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء الموجة 21 في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت 78 حالة على مساحة 36 فداناً مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

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IMG-20230503-WA0264
IMG-20230503-WA0263
IMG-20230503-WA0263
التعدى على أملاك الدولة البناء المخالف القيادات التنفيذية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أمن كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ

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