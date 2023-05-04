فعلها فورا .. أفضل ميزات في واتساب لا يعرفها أغلب المستخدمين

يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على عدد كبير من الميزات التي توفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وكذلك أيضا توفر الوقت والجهد لدى الكثير من المستخدمين، كما أن هناك بعض النصائح السرية التي يقدمها التطبيق والتي قد لا تكون معروفة .

وبحسب موقع Pocket-lint فإن هناك عدد من الميزات المهمة التي لا يعرفها أغلب مستخدمي واتساب، ونعرض بعضها فيما يلي :

تشغيل الرسائل المختفية



وسيؤدي تشغيل الرسائل المختفية إلى اختفاء أي رسائل جديدة في الدردشة بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا - ولكن تذكر أنه لا يزال من الممكن حفظ الرسائل في مكان آخر- ومن الممكن أيضًا حفظ بعض الرسائل في محادثة مع تشغيل الرسائل المختفية أيضًا.

ولتشغيل الميزة لدردشة محددة

لهواتف آيفون وأندرويد : دردشة محددة ثم انقر فوق اسم الشخص أعلى الدردشة ثم تعطيل الرسائل ثم اختر مؤقت الرسائل.

لجميع الدردشات:

لهواتف آيفون وأندرويد : الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم مؤقت الرسائل الافتراضي ثم اختر الوقت.

تشغيل وإغلاق ميزة "آخر ظهور" أو last seen

تتيح ميزة آخر ظهور في واتساب معرفة آخر مرة قام فيها شخص ما بالتحقق من واتساب ، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بمعرفة آخر مرة قمت فيها بالتحقق، وإذا لم يتم تعطيل جهة اتصال شوهدت لآخر مرة ، فستظهر تحت اسمها في الجزء العلوي من محادثة مفتوحة.

ويمكنك اختيار السماح للجميع برؤية آخر ظهور لك أو حالة اتصالك بالإنترنت ، أو عدم رؤية أي شخص ، أو جهات الاتصال الخاصة بك ، أو جميع جهات الاتصال الخاصة بك باستثناء أشخاص معينين. لفعل هذا:

لهواتف آيفون وأندرويد : الإعدادات ثم الخصوصية ثم آخر مشاهدة وعلى الإنترنت ثم اختر ما تفضله.

إخفاء العلامات الزرقاء



يمكن أن تضعك هذه العلامات الزرقاء في عالم مليء بالمشاكل ، خاصةً عندما لا ترد على الفور ويرى شخص ما أنك قد قرأت رسائله، و يمكنك إيقاف تشغيلها ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا قمت بذلك ، فلن تحصل على إيصالات قراءة لرسائلك أيضًا.

هواتف آيفون : إذا قرأت رسائلك في الإشعارات ، فلن يحصل المرسل على العلامات الزرقاء.

الدخول على الإعدادات ثم الخصوصية ثم إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

هواتف أندرويد : الإعدادات ثم الخصوصية ثم قم بإلغاء تحديد إعلامات القراءة.

منع الأشخاص من رؤية رسائلك



ومكنك إيقاف تشغيل معاينات الرسائل على هواتف آيفون بحيث يظهر اسم جهة الاتصال فقط ، بدلاً من البيانات الخاصة بهم ، أو يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات تمامًا.

هواتف آيفون : الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل إظهار المعاينة ثم الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل إظهار الإشعارات.

يقدم هواتف أندرويد مجموعة من عناصر التحكم في الإشعارات، وداخل تطبيق واتساب نفسه ، يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية - تلك التي ستظهر في أعلى الشاشة، أو يمكنك التحكم في الإشعارات على مستوى النظام للحفاظ على خصوصية التفاصيل أو إزالتها تمامًا.

هواتف أندرويد : الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية.