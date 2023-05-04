عاجل
أقدم وأغرب أهرامات مصر.. معلومات لا تعرفها عن هرم سنفرو المنحني تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة ووالد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة| أبرز أخبار التوك شو استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بمنطقة صفط اللبن أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري أخبار التعليم |تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي.. كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا .. أفضل ميزات في واتساب لا يعرفها أغلب المستخدمين

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على عدد كبير من الميزات التي توفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وكذلك أيضا توفر الوقت والجهد لدى الكثير من المستخدمين، كما أن هناك بعض النصائح السرية التي يقدمها التطبيق والتي قد لا تكون معروفة . 

 

وبحسب موقع Pocket-lint فإن هناك عدد من الميزات المهمة التي لا يعرفها أغلب مستخدمي واتساب، ونعرض بعضها فيما يلي : 

 

تشغيل الرسائل المختفية


وسيؤدي تشغيل الرسائل المختفية إلى اختفاء أي رسائل جديدة في الدردشة بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا - ولكن تذكر أنه لا يزال من الممكن حفظ الرسائل في مكان آخر- ومن الممكن أيضًا حفظ بعض الرسائل في محادثة مع تشغيل الرسائل المختفية أيضًا.

ولتشغيل الميزة لدردشة محددة 

لهواتف آيفون وأندرويد : دردشة محددة ثم  انقر فوق اسم الشخص أعلى الدردشة ثم  تعطيل الرسائل ثم  اختر مؤقت الرسائل.

لجميع الدردشات:

لهواتف آيفون وأندرويد : الإعدادات ثم  الحساب ثم الخصوصية ثم مؤقت الرسائل الافتراضي ثم اختر الوقت.

 

تشغيل وإغلاق ميزة "آخر ظهور" أو last seen 

 

تتيح ميزة آخر ظهور في واتساب معرفة آخر مرة قام فيها شخص ما بالتحقق من واتساب ، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بمعرفة آخر مرة قمت فيها بالتحقق، وإذا لم يتم تعطيل جهة اتصال شوهدت لآخر مرة ، فستظهر تحت اسمها في الجزء العلوي من محادثة مفتوحة. 

ويمكنك اختيار السماح للجميع برؤية آخر ظهور لك أو حالة اتصالك بالإنترنت ، أو عدم رؤية أي شخص ، أو جهات الاتصال الخاصة بك ، أو جميع جهات الاتصال الخاصة بك باستثناء أشخاص معينين. لفعل هذا:

لهواتف آيفون وأندرويد : الإعدادات ثم الخصوصية ثم آخر مشاهدة وعلى الإنترنت ثم اختر ما تفضله.

 

إخفاء العلامات الزرقاء 


يمكن أن تضعك هذه العلامات الزرقاء في عالم مليء بالمشاكل ، خاصةً عندما لا ترد على الفور ويرى شخص ما أنك قد قرأت رسائله، و يمكنك إيقاف تشغيلها ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا قمت بذلك ، فلن تحصل على إيصالات قراءة لرسائلك أيضًا.

 

هواتف آيفون : إذا قرأت رسائلك في الإشعارات ، فلن يحصل المرسل على العلامات الزرقاء.

الدخول على الإعدادات ثم الخصوصية ثم إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

هواتف أندرويد : الإعدادات ثم  الخصوصية ثم قم بإلغاء تحديد إعلامات القراءة.

 

منع الأشخاص من رؤية رسائلك


ومكنك إيقاف تشغيل معاينات الرسائل على هواتف آيفون بحيث يظهر اسم جهة الاتصال فقط ، بدلاً من البيانات الخاصة بهم ، أو يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات تمامًا.

 

هواتف آيفون : الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل إظهار المعاينة ثم الإعدادات ثم  الإشعارات ثم إيقاف تشغيل إظهار الإشعارات.

 

يقدم هواتف أندرويد مجموعة من عناصر التحكم في الإشعارات، وداخل تطبيق واتساب نفسه ، يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات ذات الأولوية العالية - تلك التي ستظهر في أعلى الشاشة، أو يمكنك التحكم في الإشعارات على مستوى النظام للحفاظ على خصوصية التفاصيل أو إزالتها تمامًا.

هواتف أندرويد : الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية.

واتساب WhatsApp خصوصية واتسآب ميزات واتسآب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو: رمضان صبحي أزمة كبيرة لبيراميدز أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

يصل إلى مكة.. السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق.. نصائح من أمين الإفتاء

بعد موافقة البرلمان نهائيا..ننشر تفاصيل مشروع قانون أكاديمية الشرطة

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ