عرض على آيفون 11 جديد بـ 8400 جنيه فقط

يعد هاتف آيفون 11 واحد من أفضل إصدارت iphone على الإطلاق، وصاحب أرقام قياسية فى مبيعاته، ولكن سعره المرتفع أبرز مشكلة تواجه من يرغب فى الحصول عليه، لكن يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن وهو 8400 جنيه فقط من موقع “ايباى” الأمريكي.

وبحسب موقع “ايباى” الأمريكي، يمكنك شراء iphone 11 جديد بكرتونة مفتوحة فقط سعة 64 جيجابايت، بسعر 267 دولاراً أمريكياً مايعادل 8400 جنيهاً مصرياً من الولايات المتحدة الأمريكية.

عرض على آيفون 11

جدير بالذكر آن هاتف iphone 11 صدر فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

يأتى هاتفiphone 11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

آيفون 11

بالإضافة لتجهيز iphone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 11 باللون الأسود، نسخة 64 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير.