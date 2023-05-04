الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية عبر الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، ما يؤثر على حركة سير السيارات، كما توجد أتربة عالقة أيضا على المحافظات في جنوب البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 34 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 18

بورسعيد 29 19

الإسماعيلية 33 21

السويس 34 22

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 29 20

نخل 29 13

كاترين 27 12

الطور 30 20

طابا 32 22

شرم الشيخ 35 23

الاسكندرية 31 18

العلمين الجديدة 28 18

مطروح 28 18

السلوم 27 18

سيوة 35 21

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 34 23

مرسى علم 31 21

الشلاتين 32 20

حلايب 30 20

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 29 20

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 20

الأقصر 37 21

أسوان 38 22

الوادي الجديد 36 21

أبوسمبل 37 22