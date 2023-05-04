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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على قاتل دفن ضحيته أعلى سطح عقار بمدينة نصر

المتهم
المتهم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بإختطاف طفل وقتله لمساومة والده بمدينة نصر .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم قرر بغياب نجله ، 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا ، بإستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه.

وإعترف بأنه خطط لإختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، من خلال إستدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للإعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته ، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة خشيةً إفتضاح أمره عقب إطلاق سراحه وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار .

بالإنتقال إلى سطح العقار محل الواقعة ، عُثر على جثة المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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