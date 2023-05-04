القبض على قاتل دفن ضحيته أعلى سطح عقار بمدينة نصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بإختطاف طفل وقتله لمساومة والده بمدينة نصر .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم قرر بغياب نجله ، 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا ، بإستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه.

وإعترف بأنه خطط لإختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، من خلال إستدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للإعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته ، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة خشيةً إفتضاح أمره عقب إطلاق سراحه وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار .

بالإنتقال إلى سطح العقار محل الواقعة ، عُثر على جثة المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.