بصورة رومانسية.. دانيا البناوي برفقة كريم فهمي في أحدث ظهور

شاركت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام برفقة زوجها.



وظهرت دانيا البناوي بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان باللون الاسود كشف عنخصرها وجمالها،برفقه زوجها كريم فهمي .



وعلى صعيد آخر ، روج الفنان كريم فهمي من خلال حسابه بموقع «انستجرام»، لمشاركته في فيلم “السرب”، الذى منالمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام



ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل الشخصية الذى يجسدها ضمن الأحداث ، وكتب كريم فهمي ،معلقا: “تشرفت بالمشاركة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمدممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرضالسينما في 1 مايو المقبل.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمدفراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين، وعدد كبيرمن الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقعلتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذتالقوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربةضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.