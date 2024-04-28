عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة رومانسية.. دانيا البناوي برفقة كريم فهمي في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام برفقة زوجها.


 وظهرت دانيا البناوي بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان باللون الاسود  كشف عنخصرها وجمالها،برفقه زوجها كريم فهمي .


 وعلى صعيد آخر ، روج الفنان كريم فهمي من خلال حسابه بموقع «انستجرام»، لمشاركته في فيلم “السرب”، الذى منالمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام
 

ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل الشخصية الذى يجسدها ضمن الأحداث ، وكتب كريم فهمي ،معلقا: “تشرفت بالمشاركة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمدممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرضالسينما في 1 مايو المقبل.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمدفراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين، وعدد كبيرمن الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقعلتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذتالقوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربةضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

احمد صلاح حسني احمد السقا اطلالة صيفية جريئة الفنان كريم فهمى دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي صلاح حسنى فيلم “السرب” نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

قطر تدعو إسرائيل وحماس لإظهار الجدية والالتزام في مفاوضات الهدنة

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

ترشيحاتنا

فصلوني من الكلية.. طالبة جامعة حلوان تروي تفاصيل مثيرة| فيديو

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر

مساعد وزير التموين: أزمة السكر لم تكن مشكلة إنتاج ولكن «سوء التوزيع» السبب

مصدر قيادي بكتائب القسام يكشف تطورات الحالة الصحية لأسير يحمل الجنسية الأمريكية

برودة ليلاً وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب كله.. أحدث ظهور لـ ابنة عبلة كامل وحفيدتها

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ