كاملة أبو ذكري تعقد أول جلسة مع فريق عمل مسلسل رحلتي من الشك لليقين

وكتبت امل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المخرجة كاملة أبو ذكري وأول جلسة لفريق عمل مسلسل رحلتي من الشك لليقين. ".

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتاج عمل درامي يستعرض السيرة الذاتية للراحل دكتور مصطفي محمود.

العمل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم باخراجه كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبيه.

وكان آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح.