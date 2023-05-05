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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تعلن عن مقتل جنديين وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحي كاشمير

صدى البلد

أعلن الجيش الهندي ، اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين هنديين وإصابة أربعة خلال عملية ضد مسلحين في مدينة كاشمير.

وشنت قوات الدفاع الهندية عمليات مختلفة في قطاع راجوري بمنطقة الهيمالايا بعد أن فتح مسلحون مجهولون الشهر الماضي النار على مركبة للجيش الهندي مما أسفر عن مقتل خمسة جنود على الأقل، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال الجيش الهندي في بيان أن فريق بحث حاصر اليوم مجموعة من المسلحين في منطقة بالمنحدرات الصخرية.

وقال الجيش أن الإرهابيين فجروا عبوة ناسفة ردا على ذلك، مضيفا أن العملية مستمرة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن قتيلين وإصابة 4 جنود اخرين بينهم ضابط.

الارهابي الشهر الماضي الجيش الهندي الارهابيين إرهابيين عبوة ناسفة

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