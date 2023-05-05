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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هاني: التركيز كلمة السر في الفوز باللقب.. وهدفنا التتويج بكل البطولات

صدى البلد

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إن الفريق حقق هدفًا في غاية الأهمية من بين ‏الأهداف التي يسعى إلى تحيقها الموسم الجاري، وهوالتتويج بلقب السوبر المصري، الذي يعد بطولة ‏مهمة تضاف إلى تاريخ الجيل الحالي وللنادي بشكل عام.‏

وأضاف هاني: «منذ بداية تحضيرنا للسوبر المصري كان هدفنا هو التتويج باللقب، ولم ننشغل ‏بأي أحداث بل كان هدفنا هو الفوز من خلال التحضير الجيد للمباراة وهو ما ساهم في التتويج باللقب».‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن جماهير النادي دائمًا ما تكون حاضرة لدعم الفريق بكل قوة خلال ‏وجوده في دولة الإمارات الشقيقة، وأن دعمهم ووجودهم أيضًا هي الصورة التي أصبحت ‏متواجدة في مصر خلال الفترة الماضية من خلال الحضور القوي لجماهير الأهلي في ‏المدرجات.‏

وواصل هاني حديثه: «قدر الأهلي دائمًا البحث عن البطولات بدعم من جماهيره الوفية، فاليوم ‏نحتفل ببطولة السوبر المصري ثم يبدأ التحضير لمباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا».‏

واختتم محمد هاني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يبحث عن التتويج بكافة البطولات التي ‏يشارك بها مدعومًا بجماهيره التي تسانده وتدعمه، والتركيز كان كلمة السر ‏في الفوز اليوم على بيراميدز والتتويج بلقب السوبر المصري.‏

 

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