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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أناقة وجمال.. نورهان منصور تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور، علي مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "نورهان منصور" بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت فستان مجسم لامع أسود اللون، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.


ومن المعروف أن نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

كانت الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

“نصيبي وقسمتك” 

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٦_٢١٠٣٥٧
اطلالة انثوية الفنانة نورهان منصور صورة جديدة ممارسة الرياضة مكياج صاخب مسلسل نصيبي وقسمتك

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