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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون ترخيص.. حبس شخص لإدارته شبكة توزيع للإنترنت بدار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدار السلام بالقاهرة .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط شخص لقيامه بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدار السلام بالقاهرة ، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بإدارة وتشغيل شبكة إنترنت هوائية "بدون ترخيص" بأعلى سطح العقار محل سكنه بقصد توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 7 "راوتر" إنترنت – 9 جهاز سويتش – 3 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإرسال الإشارة – 2 جهاز "نانو إستيشن" لإرسال وإستقبال الإنترنت – 2 جهاز "سيلفر" كبير الحجم لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 جهاز سويتش توزيع) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص شبكة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص دار السلام القاهرة امن القاهرة

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