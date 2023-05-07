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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل إجراءات قبول الطلاب العائدين من السودان وعقد اختبارات في هذه الحالة

الطلاب العائدين من
الطلاب العائدين من السودان

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيام الوزارة بالإعلان عن وضع قواعد وضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان، و من بينها أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.

وأضاف المصدر لصدى البلد، أن الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ، أمر واجب قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وذلك إلى جانب الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج ، وهي معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، بالإضافة إلى اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة.

وأشار إلى أنه يتم عمل مقاصة من أجل معرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وهو من أجل الدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب.

وأكد أنه في حالة أن كان الطالب يأتي من جامعة غير معتمدة، سيجرى اختبار له، يتم من خلاله قياس المستوى وبناء على النتيجة، يوجه الطالب إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

وأوضح أنه قد تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وذلك لمساعدة كل القادمين في السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

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