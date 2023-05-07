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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي لطلاب الدراسات العليا بمجال العلوم التطبيقية.. الأربعاء

مؤتمر العلوم التطبيقية
مؤتمر العلوم التطبيقية

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن تنظيم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للمؤتمر السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية خلال الفترة من 10 الى 11 مايو 2023 بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

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وأكد الدكتور جمال سوسة حرص الجامعة علي دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي ، كما أن الجامعة تعمل علي توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يناقش أربع محاور هي العلوم الزراعية والبيطرية ، والعلوم الهندسية والتكنولوجية ، والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية ، والعلوم الأساسية.

وأضاف الجيزاوي أن المؤتمر يشهد محاضرات علمية لكل من الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس الفرع المصري لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ،  والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ، و الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، والدكتور وليد توفيق  رئيس قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية بمعهد علوم الليزر جامعة القاهرة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس فيها.

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