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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التحفيظ عن بعد 2023.. الأوقاف تعلن 5 إجازات للراغبين من جميع دول العالم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف التوسع في برنامج التحفيظ عن بعد للراغبين من جميع دول العالم وبخاصة أبناء الدول غير الناطقة بالعربية.

برنامج التحفيظ عن بعد

وذلك بمناسبة انطلاق الأنشطة الدعوية الصيفية وبرامج تحفيظ القرآن الكريم لعام 2023م داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، وفي إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج.

مع منح الإجازات التالية :

1- منح إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
2- منح إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته .
3- منح إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها . 

4- منح إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته .

5- منح إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة ، كما سيتم  ترشيح من تنطبق عليه شروط الترشح للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، من الملتحقين بهذا البرنامج.

التحفيظ عن بعد القطاع الديني وزارة الأوقاف الأنشطة الدعوية الصيفية تحفيظ القرآن الكريم إجازة ربع القرآن الكريم إجازة نصف القرآن الكريم

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