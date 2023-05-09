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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 : احترس من الإهمال

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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معاهم فلوس كتير.. أبراج الحظ معاها في شهر مايو| أنت منهم؟

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

سيوفر التواصل العميق مع الآخرين منافذ إبداعية ويفتح آفاقًا جديدة ويكافئك بفرص فريدة، اسمح لهذا اليوم بأن يكون علامة إرشادية توجهك نحو النمو والنجاح المتزايد.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

قد يجد الأفراد العازبون منكم أنك تنجذب إلى شخص مميز يبدو واعدًا ، وقد يؤدي ذلك إلى اتصال يغير الحياة، حان الوقت الآن للتفكير في نقل الأشياء إلى المستوى التالي إذا كان هذا هو المكان الذي يقودك فيه قلبك، إذا كنت في علاقة ، فقد يحتاج الشخص الآخر إلى كلمة لطيفة أو لمسة أو إيماءة صغيرة أخرى.

توقعات برج الثور صحيا

قد تزعجك بعض الأمراض البسيطة المتعلقة بالعيون والأذنين والحلق اليوم، ومع ذلك ، فإن الصحة العامة ستكون جيدة، أنت بحاجة إلى حياة منزلية ومهنية متوازنة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

تخطى الحدود التي فرضتها بنفسك لاستكشاف الاحتمالات المثيرة في المستقبل، قد تبدو الأشياء قفزة كبيرة في البداية ، ولكن تظهر الفرص في أماكن غير محتملة إذا كنت تثق في نفسك للتحرك في الاتجاه الصحيح، حدد أهدافًا واضحة ، وابحث عن المساعدة واطلبها ، وتدرب على الشجاعة عند التعامل مع المشاريع المخيفة.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

احترس من الإهمال والإيمان الأعمى بوعود الآخرين، ضع في اعتبارك المخاطر المحتملة بعناية قبل الشروع في الانغماس ووضع خطة معقولة للمستقبل. 

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