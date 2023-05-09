رئيس مدينة الحسنة يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، قرية الريسان التابعة للمركز، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الإقليم.

دهان الأرصفة

وتابع رئيس المركز والمدينة ، أعمال مبادرة الشباب المتطوعين والتي شملت نظافة وتجميل ودهان الأرصفة والأعمدة بالشوارع الرئيسية بالقرية بدعم وتعاون من مشايخ ورموز المنطقة، وتحت إشراف ومتابعة الوحدة المحلية بقرية الريسان .

وقد أثنى علي الجهود المبذولة من قبل هؤلاء الشباب المتطوعين وطالب سيادته الأهالي بضرورة أن يكونوا خير عون لإنجاح تلك المبادرات الشبابية والحفاظ علي مكتسابتها واستمرارها لتعميمها علي كل القري بنطاق المركز والمدينة تحت شعار "معا يدا واحدة لحياة افضل" مؤكدا ترحيبه بكل مقترح وجهد مخلص للمساهمة في تحسين معيشة المواطنين داخل مركز ومدينة الحسنة.

وأثناء الجولة الميدانية أيضا التقى بعدد من شيوخ وعواقل القرية واستمع لمطالبهم، وناقش المشكلات التي تواجههم، ووعد بوضع الحلول المناسبة لها.

وقال رئيس المدينة إنه سيتم الارتقاء بالقرى خلال الفترة المقبلة للظهور بالمظهر اللائق وتكثيف الجهود المبذولة للعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.







