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رئيس التحرير
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اقتصاد

"التخطيط القومي" يعقد برنامجا تدريبيا لتطوير القدرات البشرية ورفع كفاءتها| تفاصيل

صدى البلد

عقد معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية"  لـ19 متدربا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، والذي يعقد خلال الفترة من7 إلى 11 مايو2023. 

وفى هذا الإطار أوضح دكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها معهد التخطيط القومي فى تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءتها، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على مفهوم الإدارة الاستراتيجية، وأساليب التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية لجعلها إدارة تتميز بالكفاءة والفاعلية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاور، حيث يتضمن المحور الأول مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأنواعه وتعريفه وتطبيقاته، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات العامة وأهميته.

وأضاف دكتور صلاح الدين أن المحور الثاني يتناول مفهوم الإدارة والإدارة الاستراتيجية، وأهميتها للمؤسسات العامة، وتحليل الإدارة من منظور استراتيجي- التحليل المؤسسي، بالإضافة إلى أهداف وعناصر الإدارة الاستراتيجية، والقضايا الإجرائية والقضايا الاستراتيجية.

يأتى هذا فيما يركز المحور الثالث وفقاً لتصريحات نائب رئيس المعهد على أسس التدريب الفعال ومهارات العمل الجماعي، والذي تناول مفهوم التدريب وأنواعه، وتعريف التدريب الفعال وأسسه ومبادئه، فضلاً عن إدارة التدريب الفعال، بالإضافة إلى أهمية العمل الجماعى فى المؤسسات العامة، والأسس والمبادئ، ومهارات وإدارة العمل الجماعي.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن المحور الرابع يتعلق بإدارة التغيير للموارد البشرية، من خلال استعراض مفهوم إدارة التغيير، ومراحل عملية إدارة التغيير وعلاقتها بالإدارة الاستراتيجية، إلى جانب تطبيقها فى إدارة الموارد البشرية، ومقاومة التغيير وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى أمثلة عملية لتطبيق إدارة التغيير فى مجال الموارد البشرية. 

جدير بالذكر أن البرنامج يتضمن تنظيم ورشة عمل لوضع خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى المعهد بالتدريب فى البرنامج.


 

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