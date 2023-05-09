نص ساعة يوميا .. جمال شعبان يكشف فوائد القيلولة

نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، بالنوم في ساعات النهار.

وقال جمال شعبان، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القيلولة مفيدة للقلب.

وتابع شعبان، أن النوم بالنهار من 15 دقيقة إلي 30 دقيقة وليس أكثر قد يحمي القلب من خطر اختلال كهرباء القلب الأذيني AF، وذلك حسب دراسة اسبانية حديثة عرضت في المؤتمر الأوروبي لطب القلب الوقائي.

كما أشار شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سابقا إلى أن أكدت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر كلية القلب الأمريكية أن شرب كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، أو اختلال كهرباء القلب الخطير بل يرتبط أيضا بالعيش لفترة أطول، بالنسبة للأصحاء وللمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية على حد سواء.