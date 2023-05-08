5 نصائح هامة تحميك من أمراض الصيف .. خليها عادة

قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، رئيس قسم الأطفال طب قصر العيني، أن الكثير من الأشخاص يعانون من التسمم الغذائي في فصل الصيف، وذلك لتناولهم الوجبات الجاهزة والسريعه من خارج المنزل من مصادر غير موثوقة.

وأضافت، رئيس قسم الاطفال طب قصر العيني، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن تتشابه أعراض التسمم الغذائي مع أعراض النزلة المعوية مثل القيء الحاد وآلام في البطن.

نصائح للوقاية من أمراض الصيف

1- تقوية جهاز المناعة بالتغذية الجيدة منذ الرضاعة.

2- الحصول على التطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية.

3- النظافة الشخصية وغسل اليدين.

4- الحفاظ على الأطعمة لعدم تعرضها للتلف وتجنب الخروج في درجات الحرارة المرتفعة.

5- وتناول السوائل.