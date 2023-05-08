عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 نصائح هامة تحميك من أمراض الصيف .. خليها عادة

صدى البلد

قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، رئيس قسم الأطفال طب قصر العيني، أن الكثير من الأشخاص يعانون من التسمم الغذائي في فصل الصيف، وذلك لتناولهم الوجبات الجاهزة والسريعه من خارج المنزل من مصادر غير موثوقة.

وأضافت، رئيس قسم الاطفال طب قصر العيني، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن تتشابه أعراض التسمم الغذائي مع أعراض النزلة المعوية مثل القيء الحاد وآلام في البطن.

txt

تجنب نوعين من الفاكهة في الصيف.. نصائح هامة لمرضى السكري

txt

معاهم فلوس كتير.. أبراج الحظ معاها في شهر مايو| أنت منهم؟

نصائح للوقاية من أمراض الصيف

1- تقوية جهاز المناعة بالتغذية الجيدة منذ الرضاعة.
2- الحصول على التطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية.
3- النظافة الشخصية وغسل اليدين.
4- الحفاظ على الأطعمة لعدم تعرضها للتلف وتجنب الخروج في درجات الحرارة المرتفعة.
5- وتناول السوائل.

التسمم الغذائي الإعلامية قصواء الخلالي أعراض التسمم الغذائي اعراض النزلة المعوية التطعيمات الإجبارية التغذية الجيدة تقوية جهاز المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

موضوعات متعلقة

تجنب نوعين من الفاكهة في الصيف.. نصائح هامة لمرضى السكري

معاهم فلوس كتير.. أبراج الحظ معاها في شهر مايو| أنت منهم؟

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 8 مايو 2023 : كافئ نفسك

برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 8 مايو 2023 : تعاون مع الآخرين

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 8 مايو 2023: ادفع نفسك للأمام

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 8 مايو 2023 : استثمر

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 8 مايو 2023: التزم بخطة مالية

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 8 مايو 2023 : اكتشف إمكانياتك

ترشيحاتنا

الفنان محمد رجب يفجر مفاجآت عن "الزواج" مستقبلا

دعاء للأولاد من القرآن.. يصلح حالهم ويحفظهم من السوء

5 نصائح هامة تحميك من أمراض الصيف .. خليها عادة

لماذا تقوم روسيا بعمليات إجلاء من أكبر محطة نووية في أوروبا ؟

لحظات مؤثرة.. عمرو الليثي يفاجئ الفنان محمد رجب بصورة والده

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ