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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تجنب نوعين من الفاكهة في الصيف.. نصائح هامة لمرضى السكري

صدى البلد

قالت الدكتورة منال رشدي أستاذ أمراض الباطنة وعميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن مرضى السكري من أكثر الفئات التي تعاني في فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى الجفاف، وارتفاع السكر في الدم يزيد العطش والجوع والارهاق.

وأضافت عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أن التوقيت الصيفي مفيد لمرضى السكري ويحميه من التعرض للحرارة في فترة الصيف.

نصائح لمرضى السكري في الصيف

وقدمت مجموعة نصائح لمرضى السكري في فصل الصيف وهي كالآتي

1- الإكثار من شرب المياه والسوائل.
2- وتجنب المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والنسكافيه والقهوة.
3- ارتداء ملابس فضافضة.
4- العناية بالجلد واستخدام كريمات واقية للجلد أثناء التعرض للشمس.
5- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات عالية وبخاصة بعض فواكه الصيف مثل العنب والمانجو، كما يمكن تناول البطيخ والشمام والكنتالوب والخوخ والتوت والفراولة، بالإضافة إلى السلطة والخس والجرجير والسبانخ.
 

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