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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال .. أقوى نظام ينسف الكرش في أسبوع

الكرش
الكرش

إن فقدان الوزن ليس بالأمر السهل أبدًا فأنت بحاجة إلى التحلي بالصبر والتفاني والتصميم والعمل الجاد والمثابرة لرؤية النتائج.

نظام للرجال ينسف الكرش

لا تعتبر السمنة مفيدة للصحة الجسدية والعقلية - فهي يمكن أن تسبب أمراضًا صحية مختلفة، مثل مرض السكري ومشاكل الكوليسترول، والغدة الدرقية وأمراض القلب والربو ، وآلام الظهر ، وما إلى ذلك.

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1- تناول البروتين

لا تساعد البروتينات في بناء العضلات الخالية من الدهون فحسب بل تساعد أيضًا في إنقاص الوزن، يساعدك النظام الغذائي الغني بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة طويلة، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالبروتين على حرق السعرات الحرارية وكذلك الحفاظ على فقدان الوزن، لا يساعدك البروتين على إنقاص الوزن فحسب ، بل يعوض أيضًا عن فقدان العضلات الذي يحدث نتيجة لعملية إنقاص الوزن.

2- ممارسة الصيام المتقطع

إن الصيام المتقطع هو نمط أكل حيث تأكل فقط خلال فترة معينة من اليوم، هناك العديد من أنواع الصيام المتقطع التي يمكنك تجربته، يعد عدد السعرات الحرارية وأنواع الطعام التي تتناولها جوانب مهمة يجب مراعاتها عند مراقبة الصيام المتقطع.

3- تناول الأغذية الكاملة

أحد الأسباب الرئيسية للسمنة هو الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة، المواد الغذائية المصنعة هي تلك التي تم تغييرها لتغيير حالتها الطبيعية وتشير في الغالب إلى إضافة السكر أو الدهون أو الملح لتغيير الحالة الطبيعية للطعام، تشمل بعض الأمثلة على الأطعمة الكاملة الحبوب الكاملة (الأرز البني والشوفان والحنطة السوداء والشعير) والفواكه الطازجة والخضروات والبيض والمكسرات والأسماك والفول .

4- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف هي نوع من الكربوهيدرات يساعدك على الشعور بالشبع ، وينظم مستويات السكر في الدم ، ويعزز عملية فقدان الوزن ، ويمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها للاستمرار طوال اليوم، اقترحت دراسة أن تناول الألياف الغذائية يعزز فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، بعض أفضل مصادر الأطعمة الغنية بالألياف تشمل التفاح والموز والكينوا والشوفان والبطاطا الحلوة والحمص والفاصوليا والعدس والبروكلي والتوت والأفوكادو وبذور الشيا والشمندر والجزر والبراعم وما إلى ذلك.

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