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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| استورد بيجو 3008 الـ SUV بـ168 ألف جنيه.. سوزوكي جيمني وفيتارا 2023 بأسعار جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات المختلفة والمتنوعة، مقدمة من شركات السيارات المختلفة سواء كانت ألمانية، أو فرنسية أو صينية، ودائما ما يفضل المصريين شراء السيارات الصينية لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع فئتها السعرية.

يشهد قطاع السيارات عالميا الأن العديد من الأزمات التي أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك يعود الي عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك أدي الي عدم توافر الكثير من الطرازات من موديلات 2023 .

يضم السوق المصري للسيارات جميع أنواع السيارات الجديدة موديل 2023، ولكن هذه الطرازات تم توافرها في سوق السيارات المصري بأسعار مرتفعة جدا، بالإضافة الي أن زيادات الأسعار مازالت مستمرة.

شهد قطاع صناعة السيارات عالميا العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث ترتب علي ذلك توافر إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022 ولكن بأعداد قليلة، وبالتالي عند توافر تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين تكون بأسعار مرتفعة جدا، ولكن رغم زيادة أسعار السيارات الجدية ألا أن سوق السيارات المصري يتواجد به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 .

تتوافر هذه الطرازات بمختلف فئاتها منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، ودائما ما يفضل المواطنين المصريين الحصول علي سيارات مرتفع عن الأرض وبها مساحة رحبة تناسب جميع أفراد العائلة عند الانتقال للتسوق أو للترفيه.

سيارة أوبل أسترا تقدم في أسواق السيارات من قبل الصانع الألماني، وتنتمي أوبل أسترا موديل 2006 إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وحظيت سيارة أوبل أسترا على إعجاب المواطنين؛ لما يتوافر بها من مميزات حديثة، بالإضافة إلى تصميمها الشبابي ومحركها القوي، كما أنها تعرض للبيع في سوق المستعمل بأسعار مناسبة للجميع.

سيارة فيات أرجينتا موديل 1982 تنتمي الي فئة السيارات السيدان العائلية، صنعت فيات أرجينتا  من عام 1981 حتي 1985، وتعتبر أرجينتا تحديث لموديلات فيات 132، ونالت فيات أرجينتا علي إعجاب المواطنين المصريين بفضل تصميمها المميز، ومحركها القوي، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

وافق مجلس الوزراء ، في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

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