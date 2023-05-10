فريدة من نوعها| فيات أرجينتا أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه

سيارة فيات أرجينتا موديل 1982 تنتمي الي فئة السيارات السيدان العائلية، صنعت فيات أرجينتا من عام 1981 حتي 1985، وتعتبر أرجينتا تحديث لموديلات فيات 132، ونالت فيات أرجينتا علي إعجاب المواطنين المصريين بفضل تصميمها المميز، ومحركها القوي، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

فيات أرجينتا موديل 1982

مقصورة فيات أرجينتا

فيات أرجينتا موديل 1982

تحتوي مقصورة سيارة فيات أرجينتا علي الكثير من المميزات الحديثة منها، تكييف، وباور ستيرنج، وراديو، وكاسيت، وسماعات بالأبواب الجانبية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، ودرج تخزين أمامي تم تثبيته بالتابلوه، ومراَه عاكسة للضوء، وزجاج أمامي كهربائي، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وفرش مقاعد من القماش، وسنتر لوك.

محرك فيات أرجينتا

فيات أرجينتا موديل 1982

تحصل سيارة فيات أرجينتا علي قتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت سيارة أرجينتا من قطع مسافة تصل إلى 74 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية .

تصميم فيات أرجينتا الخارجي

فيات أرجينتا موديل 1982

تظهر سيارة فيات أرجينتا من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، إضاءة أمامية، وأضاءه خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومقابض أبواب من النيكل كرم، وإشارات أمامية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود، وفي الخلف تم تثبيت شعار شركة فيات علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

سعر فيات أرجينتا

فيات أرجينتا موديل 1982

تباع سيارة فيات أرجينتا موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .