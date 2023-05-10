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رئيس التحرير
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برلمان

الإنتاج السمكي | زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة أراضي سهل الحسينية بالشرقية

النائب صقر عبدالفتاح
النائب صقر عبدالفتاح

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة  النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن قيام مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز تنمية الثروة السمكية ومحافظتى الشرقية وبورسعيد بمنع مرور المياه بمناطق جنوب سهل بورسعيد وسهل الحسينية بمحافظة الشرقية.  

وقال النائب السيد رحمو، : تعد مناطق جنوب سهل بور سعيد وسهل الحسينية بمحافظتي بور سعيد والشرقية من أكبر مواقع تصدير الأسماك في مصر ونظراً لطبيعة الأراضي وارتفاع نسبة الملوحة بها يتم استغلالها لمزارع سمكية ومع ذلك يتم منع مرور المياه للمزارع السمكية مما يوثر على انتاج وتصدير الأسماك.

وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة بضرورة تشكيل لجان لمعاينة هذه المناطق تضم نواب لجنة الزراعة والري ومسئولي محافظتي بورسعيد والشرقية ومسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

وعقب المهندس  المهندس محمد محمود طلبة رئيس قطاع الملكية والتصرف عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا صدور تعليمات بتجفيف المزارع السمكية وتحويلها للاستزراع النباتي.

وعقب المهندس كمال محمد ميدان  رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد، موضحاً، أن مشروع أراضي الحسنية يضم عدد من المناطق المستغلة كمزارع سمكية وتم تسليمها بالكامل لوزارة الموارد المائية والري باستثناء منطقة جنوب الحسينية التي لم يصدر قرار لتحويلها للاستزراع والاستصلاح لا تزال في حوزة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.


وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من النواب السيد رحمو، ومحمد الصمودى وعامر الشوربجى وممثلي وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية لمعاينة أراضي جنوب سهل الحسينية لتحديد طبيعتها وتحديد الاستغلال الأمثل لمساحاتها.

الاسماك الاستغلال الاستصلاح الاراضى التنمية الزراعية الثروة السمكية

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