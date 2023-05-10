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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بسطح عمارة سكنية بالأقصر

صدى البلد

نجح رجال الحماية المدنية بجنوب الاقصر ، فى السيطرة على حريق نشب اعلى عمارة سكنية بوسط مدينة اسنا. 

وتلقى مدير امن الاقصر إخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بتلقى النجدة بلاغا من  الأهالي  باندلاع حريق أعلى سطح عمارة سكنية بمنطقة الشيخ سعد بإسنا.

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وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء  إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.
 

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمركز شرطة إسنا، أن الحريق نشب أعلى سطح عمارة سكنية بسبب ماس كهربائي والتهم الحريق عددا من أسطوانات البوتاجاز الفارغة ولم يسفر الحريق عن اى اصابات فى الارواح. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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