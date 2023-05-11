تقدم الشيف أم عثمان طريقة مبتكرة ومشبعة وذات قيمة غذائية عالية، وهي طريقة عمل سلطة الأرز والذرة الباردة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق السلطة .

مكونات سلطة الأرز والذرة



غصنين من البقدونس

غصن واحد شبت

2 أغصان نعنع طازج

2 أغصان من الكزبرة الطازجة

2 غصن بصل أخضر

قليل من الزيتون أخضر كبير

بصلة واحدة

إبزار

زيت زيتون

ملح حسب الدوق

بصل أخضر

حبة حامض

طريقة عمل سلطة الأرز والذرة

يضاف زيت الزيتون في قدر الأرز.

نضيف البصل المفروم ناعماً ويقلى حتى ينضج البصل.

اربط البقدونس والشبت والكزبرة والنعناع من طرف الساق بحبل فرن.

أضفها إلى القدر وأضف الملح والفلفل الاسود .

نضيف شرائح الليمون والماء ونطهو على نار هادئة مع إغلاق الغطاء حتى ينضج الأرز.

نقطع البقدونس والكزبرة والنعناع الطازج والشبت والبصل الأخضر.

اخرج بذور الزيتون الأخضر واقطع حبات الزيتون جيدًا.

قم بإزالة سيقان الخضار والليمون من الأرز المطبوخ.

أضف كل الخضروات التي قطعتها إلى الأرز المطبوخ.

قم بتغطيته بمنديل ورقي ، وأغلق الغطاء واتركه يرتاح.وبعد 5 دقائق يصبح جاهز ويقدام بارد .