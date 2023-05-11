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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين : الدولة تتحمل 90 قرشًا عن كل رغيف خبز |فيديو

رغيف خبز
رغيف خبز

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسباب تحمل الدولة فرق سعر السولار عن أصحاب المخابز؛ خدمة للمواطن؛ لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 90 قرشًا عن كل رغيف خبز يُباع للمواطن بـ 5 قروش.

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صرف 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم على بطاقات التموين بالأقصر

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كيف تحقق الزراعة هدف الدولة في توفير رغيف خبز مدعم للمواطنين؟

 

وقال “عشماوي”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تحمّلت زيادة فرق سعر السولار عن المخابز؛ بعد زيادة سعر اللتر جنيه واحد؛ حيث تصل تكلفة سعر رغيف الخبز إلى 95 قرشًا على الدولة؛ ويُباع للمواطن بـ 5 قروش فقط.

وأضاف مساعد وزير التموين، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تُقدّم للمواطنين مليار رغيف خبز مُدعم سنويًا، لافتًا إلى استلام الدولة 1.7 مليون طن قمح من المواطنين، والوزارة لديها سعات تخزينية للقمح تصل إلى 5.5 مليون طن.

وأوضح إبراهيم عشماوي، أن حوالي 80% من واردات مصر من الأقماح كانت تأتي من دولتي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المزارع يحصل على قيمة أردب القمح أعلى من الاستيراد، نافيًا وجود ارتفاع في سعر رغيف الخبز المدعم نهائيًا؛ ولا حتى بعد فترة.

وأشار عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم التموين من 90 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه، لافتًا إلى أن  الدولة المصرية من أكثر الدول تأمينًا لاحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

التموين سعر السولار السولار رغيف خبز صدى البلد أحمد موسى

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