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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم على بطاقات التموين بالأقصر

صدى البلد

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملاتها في الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتصدي للمخالفين بكل حسم وقوة ولكل من تسول له نفسه احتكار السلع او اخفائها.
 

وأوضح أنه تم صرف 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/  يوم من خلال عدد 304 مخبز بلدي مدعم .وصرف كمية قدرها  4122 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين  خلال هذا الشهر . 

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وأشار إلى أنه تم صرف مقررات شهر يناير 2023 سلع تموينية ومنحة - بمبلغ 50,5 مليون جنيه بنسبة 87 %  بموجب البطاقات التموينية مما ادى إلى توافر السلع الأساسية (زيت- سكر- أرز - مكرونة) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الأسعار. 


وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 780 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40078 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.


 

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