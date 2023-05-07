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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توفير رغيف خبز مدعم للمواطنين.. الزراعة توجه بضرورة متابعة حصاد وتوريد القمح

صدى البلد

وجه السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى جميع قيادات الوزارة بالانتشار في كافة المحافظات والتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد وتوريد القمح مؤكدا الهدف الأساسي هو حث المزارعين على توريد المحصول .


ووجه "القصير" أيضا قطاعي الخدمات والمتابعة والارشاد الزراعي والمعاهد البحثية والحملة القومية للقمح ومديريات الزراعة في المحافظات بالعمل على تحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه الدولة من أجل توفير رغيف خبر مدعم للمواطنين.

 

وفي سياق متصل ، وبالتنسيق مع عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة قام أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى  بمتابعة أعمال توريد وحصاد القمح بمركز ادفو ويرافقه د أمانى بدر وكيل وزاره الزراعة بأسوان ومسئولي الزراعة والقيادات التعاونية بالمحافظة .


كما ‏قام "عيسى" بمتابعة أعمال حصاد وتوريد القمح والمرور على الصوامع بنطاق مركز إدفو والعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المزارعين أثناء التوريد وكذلك المرور على أعمال حصاد والدارس لحث المزارعين على التوريد وتشجيعهم على الزراعات التعاقدية طبقا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة.

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