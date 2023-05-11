لو مرتبك قليل.. أحدث موبايل سامسونج بـ 3399 جنيه

اذا كان دخلك محدود وترغب فى شراء هاتف ذكي جديد من علامة سامسونج الكورية بسعر معقول، سيكون أفضل خيار أمامك هاتف Samsung Galaxy A04e بسعر 3399 جنيه فقط.

يعد هاتف Samsung Galaxy A04e أحدث إصدارات سامسونج الإقتصادية فى السوق المصري، والذى يوفر ميزة استخدام خطين و 2 كاميرا فى نفس الوقت مع شاشة بحجم عملاق.

صورة من العرض

يأتى Samsung Galaxy A04e بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع PLS LCD، مع ثقب “نوتش” فى أعلى منتصف الشاشة لإلتقاط صور السيلفي واجراء مكالمات الفيديو.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A04e بواسطة معالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 ثماني النواة، ومعالج رسوميات من نوع PowerVR GE8320، مع ذاكرة تخزين داخلسة سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، مع إمكانية إضافة ذاكرة إضافة.

Samsung Galaxy A04e

يوفر هاتف Samsung Galaxy A04e كاميرا أساسية ثنائية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتصوير فيديو بدقة 1080p، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يمتلك هاتف Samsung Galaxy A04e بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0.

Samsung Galaxy A04e

يمكنك شراء هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04e بسعر 3399 جنيه مصري، بألوان الوردي والأزرق والأسود.