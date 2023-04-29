الهاتف الأكثر مبيعا..عرض على موبايل سامسونج بسعر 3500 جنيه

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن واحد من أفضل هواتفها الذكية للفئة المتوسطة العام الماضي، حيث ينطلق الهاتف Galaxy F13 بشاشة كبيرة الحجم، وكاميرا فائقة الدقة، وسعة بطارية عملاقة تبلغ 6000 مللي أمبير.

ولحسن الحظ يتوفر الهاتف بخصم كبير يقدر ب 35% على موقع Flipkart الهندي حيث يبلغ سعره بعد التخفيض 9699 روبية هندية (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري تقريبا )، ويعد هاتف Galaxy F13 على الموقع هو الأكثر مبيعا.



الهاتف الأكثر مبيعا..عرض على موبايل تحفة من سامسونج بسعر 3500 جنيه

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy F13

يعمل هاتف Samsung Galaxy F13 بمعالج ثماني النواة من شركة سامسونج نوع Exynos 850 مع معالج رسومات جرافيك Mali-G52 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر كارت ميموري.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy F13 مع شاشة من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة مع دقة عرض 1080x2408 بيكسل مع طبقة حماية زجاجية نوع Corning Gorilla Glass 5.

يقدم هاتف Galaxy F13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بيكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F13 على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.