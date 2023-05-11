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رئيس التحرير
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ديني

يجيب عن 1650 سؤالا.. داود: صدور المجلد الثالث من موسوعة الفروق الدلالية

الدكتور محمد داود
الدكتور محمد داود

صدر صباح اليوم الخميس، المجلد الثالث (الحزب الخامس) من موسوعة الفروق الدلالية واللمحات البلاغية فى  الذكر الحكيم، بمشاركة كوكبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف. 

موسوعة الفروق الدلالية

وقال الدكتور محمد داود ، أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس: بلطف خفى من الله المنعم الوهاب خرج إلى النور المجلد الثالث (الحزب الخامس) من موسوعة الفروق الدلالية واللمحات البلاغية فى الذكر الحكيم، مؤكدا أنه سقطت كل حسابات المرجفين وتهاوت مخاوف المحبين من ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد. 

وتابع «داود»: دوما كلمة الله هي العليا فوق حسابات البشر{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف:21] ؛ ليعلم الجميع أن الفضل كل الفضل بيد الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير { قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [آل عمران 73 – 74]. 

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وقد تفرد هذا المجلد بمقدمة اشتملت على بحث لطيف تحت عنوان "خصائص الكلمة القرآنية". جدير بكل مسلم أن يقف على هذه الخصائص لتكون عونًا له على تدبر كلمات الله وفهم آياته. 

كذلك اشتمل هذا المجلد على دقائق من بلاغة الذكر الحكيم وكأننا نقف عليها لأول مرة،  وبخاصة دقائق المعانى لكل حرف وكلمة فى آية الدَّين،  بما يشهد بالتجلى الأعظم لله الحكيم الخبير فى كشف مكنون النفس البشرية وما انطوت عليه من حب المال،  وسبحان الله العظيم القائل: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الملك:14]. 

ويلمس المتدبر لآيات الذكر الحكيم في هذا المجلد إضافات علمية دقيقة احتشد لها صفوة  من علماء الأمة في فن البيان؛ من أبرزهم الأساتذة :
- أ.د سلامة جمعة داود " رئيس جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية"- أ.دنظير عياد "أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجمع" -أ.د حسن صلاح الصغير "أمين عام هيئة كبار العلماء" -أ.د إبراهيم صلاح الهدهد " رئيس جامعة الأزهر الأسبق" -أ.د سامي عبد الفتاح هلال " العميد الأسبق لكلية القرآن الكريم بطنطا ـ جامعة الأزهر" - أ.د عبد الله عبد الغني سرحان " عميد كلية الدراسات العليا ـ جامعة الأزهر"- أ.د شعبان محمد علي كفافي " عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ـ جامعة الأزهر"- أ.د عبد الله جاد الكريم " أستاذ النحو والصرف والعروض ـ جامعة جازان السعودية سابقًا"، ومعهم فريق نابه من شباب العلماء.

وأجاب هذا المجلد عن (1650)  ألف وستمائة وخمسين سؤالا بإجابات شافية موثقة علميا بمعرفة علماء كل تخصص. 

وقال «داود» إنه لموقف نبيل مشرف من دار نهضة مصر أن قامت بهذا العمل متحملة كل النفقات المالية التي اعتذر عنها كثيرون، نسأل الله العظيم أن يبارك في هذه الدار ببركة إجلالها لكتاب الله تعالى، داعيا: اللهم لك الحمد حمدًا يوافى نعمك ويكافئ مزيدك، لقد امتلأ القلب يقينا فى معية جلال آيات الذكر الحكيم التى كنا نتوسل بها فى دعائنا إلى الله بالتيسير وقت الشدة، حين استحكمت من كل جانب إلا باب الله العلى الكريم ، فى رحاب قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[البقرة:20]،{ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [النساء:30]،{ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } [يوسف: 100]،{وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز} [فاطر:17]،{ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}[ الشورى:28]. 

كما سأل الله تبارك وتعالى أن يوالى هذه الموسوعة بإنعامه وإفضاله حتى تتم بعونه وتوفيقه، وأن يصطفى لها مُحسن إدارة ومُحسن نفقة ومحُسن علم  من أولياء الله الصالحين. 

موسوعة الفروق الدلالية اللمحات البلاغية فى الذكر الحكيم الأزهر الدكتور محمد داود جامعة قناة السويس

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