عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال حفل استقبال طلاب إندونيسيا الجدد..

قبلة المسلمين الثانية.. المحرصاوي: نحرص على دعم الوافدين انطلاقا من عالمية الأزهر

المحرصاوي
المحرصاوي

قال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الأزهر الشريف هو قبلة المسلمين الثانية،  فهو قبلة العلم والعلماء، ويدرس به نحو  50 ألف طالب وافد، من أكثر من 100 جنسية مختلفة.

 

قبلة المسلمين الثانية

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الذي أقامه اتحاد الطلبة الإندونيسيين، بمناسبة استقبال الطلاب الجدد بكلية أصول الدين، والذي عقد بقاعة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

 

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية الطلاب الوافدين، ودعمهم بشتى الطرق، مشيرا إلى أن هذا الحرص نابع من عالمية رسالة الأزهر الشريف، موضحا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، و مشيدا بتميز طلاب دولة أندونيسيا وتفوقهم بالأزهر الشريف بمختلف الكليات.

 

وفي ختام كلمته أوصي الطلاب بالحرص على الالتزام، وطلب العلم من مصادره الصحيحة، من الأزهر الشريف وروافده، مؤكدا أنهم بمثابة أمانة في أعناقنا، موضحا حرص المنظمة والمركز علي دعم الطلاب الوافدين في مختلف المجالات.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة

مرأة الصحفيين تعقد جلسة لبحث اختصاصات اللجنة

ومن جانبه قال أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة تحرص على التواصل الدائم مع أبناء الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات، وتقديم يد العون لهم لتذليل العقبات.

 

وأكد ضرورة تواصل الطلاب مع الأزهر الشريف وروافده، وطلب العلم من القنوات الشرعية، محذرا إياهم من اللجوء إلى مصادر غير معروفة، مما يؤدي إلى تشوش الأفكار والغلو في المفاهيم، والمغالاة الدين.

 

وفي الختام أوصاهم بتوطيد علاقتهم بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تحرص على رعاية الطلاب عقب تخرجهم عن طريق التواصل أو عمل برامج تدريبية مختلفة لهم ،لتأهيلهم في مختلف المجالات.

وقال الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة ‏الأزهر، إن الالتماس في طلب العلم يدخل الجنة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-   أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-    قال( ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة)، ومن هنا ندرك أهمية طلب العلم في الدين الإسلامي، موضحا ضرورة الحرص علي الوسطية وعدم المغالاة، وطلب العلم من مصادره الصحيحة.

 

كما قال الدكتور محمد سيد نائب شئون التعليم بمركز الشيخ زايد، إن طلاب دولة إندونيسيا من أكثر الطلاب حرصا على طلب العلم، وتعلم اللغة العربية، موضحاً أن تعلم اللغة العربية أساس التفوق، وسبيل الفهم الصحيح للعلوم الدينية والشرعية، موصيا إياهم بنشر الإسلام وسماحته وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف عقب العودة لبلادهم.

الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي المنظمة العالمية لخريجي الازهر قبلة العلم الطلبة الإندونيسيين الطلاب الوافدين مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية كلية أصول الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

خلال موسم رجراجة بالمغرب| ممثل الصين: يجب على أتباع التصوف نشر نعمة الله

حكم إرسال السلام للنبي مع الحجاج.. وهل يصل لحضرته دون زيارة؟

المكثر من هذا الذكر يسبق غيره إلى الجنة .. يغفله الكثيرون

ما حكم التوسل بالنبي؟.. علي جمعة يحذر من خطأ شائع

دعاء لتفريج الكرب ورفع البلاء.. كلمتان مستجابتان في الحال

هل تقبل توبة المغتاب ؟.. بـ 5 أمور تكشفها الإفتاء

دعاء صلاة الفجر لفك الكرب وقضاء الدين مستجاب.. أدركه بـ 13 كلمة

دعاء آخر الليل لتفريج الهم .. 7 كلمات أوصى بها الإمام علي

ترشيحاتنا

التضامن: توعية 1000 أسرة في المرحلة الأولى بالاكتشاف المبكر للإعاقة

بعد هجوم غزة المفاجئ.. سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب| فيديو

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

شذى هاني: إتاحة المرافق لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ