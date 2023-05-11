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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد علماء الأزهر: الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.. فيديو

دكتور محسن أبو النيل،
دكتور محسن أبو النيل، من علماء الأزهر الشريف

أكد دكتور محسن أبو النيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تعتمد على التنبأ أو التوقعات، مشيرا إلى أن الغيب يعلمه فقط الله سبحانه وتعالى.

 

وقال محسن أبو النيل، خلال لقاء له لبرنامج “ٍساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن الحياة والموت لا يعلمه إلا الله، وأيضا علم الساعة.

 

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الغيب لأنه ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى، والله قد قال في القرآن الكريم "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي"، وأيضا قوله تعالى “وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو”.

 

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

وأشار محسن أبو النيل إلى أن الله سبحانه وتعالى “إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

الغيب الازهر الشريف الشريعة الإسلامية مايا الشربيني برنامج “ ساعة زمن

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