عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار ادعم أخاك.. مياه البحيرة تنظم حملة للتبرع بالدم

صدى البلد

وجه  المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتفعيل حملات التبرع بالدم داخل فروع الشركة ومحطاتها  تحت شعار " ادعم اخاك "بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة البحيرة. 

 

وقامت إدارة العلاقات العامة بالشركة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، والتي شارك فيها عدد من العاملين بالمركز الرئيسي بالشركة وتأتي هذه الحملة  في ضوء توجيهات رئيس الشركة بتفعيل حملات يقوم العاملون بالفروع  والوحدات التابعة لها  في إطارها بالتبرع بالدم وذلك لصالح العاملين بالشركة  تحت شعار "ادعم أخاك".

وتهدف حملة التبرع بالدم لتحقيق الأمن الصحي للعاملين بالشركه، ومن المقرر أن يتم تنظيم تلك الحملة لأكثر من مرة داخل فروع الشركة لحث المجتمع على التبرع بالدم؛ وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لدعم مرضى الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

 

وأكد رئيس شركة مياه البحيرة أنه سيتم استقدام قافلة طبية متخصصة من المراكز الطبية إلى الشركة  بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية وإدارة الرعاية الصحية للكشف علي العاملين بالشركة من الأمراض المزمنة.

 

 ووجه نشأت، باستمرار حملات التبرع بالدم بجميع فروع الشركة  ليشارك جميع العاملين بالتبرع بالدم، وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات العاملين وأسرهم من فصائل الدم المختلفة باستمرار لافتاً إلى إيمان العاملين بالشركة بأهمية التبرع بالدم والعمل على سد الاحتياج منه تجسيداً لمعاني الإنسانية النبيلة ومد يد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين.

المهندس محمد سعيد حملة للتبرع بالدم شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة مياه الشرب والصرف الصح مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

فساد بـ70 مليون جنيه.. إحالة مسئولين كبار بمصلحة الجمارك وأصحاب شركات للمحاكمة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

ترشيحاتنا

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

فيديو

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ