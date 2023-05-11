تحت شعار ادعم أخاك.. مياه البحيرة تنظم حملة للتبرع بالدم

وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتفعيل حملات التبرع بالدم داخل فروع الشركة ومحطاتها تحت شعار " ادعم اخاك "بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة البحيرة.

وقامت إدارة العلاقات العامة بالشركة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، والتي شارك فيها عدد من العاملين بالمركز الرئيسي بالشركة وتأتي هذه الحملة في ضوء توجيهات رئيس الشركة بتفعيل حملات يقوم العاملون بالفروع والوحدات التابعة لها في إطارها بالتبرع بالدم وذلك لصالح العاملين بالشركة تحت شعار "ادعم أخاك".

وتهدف حملة التبرع بالدم لتحقيق الأمن الصحي للعاملين بالشركه، ومن المقرر أن يتم تنظيم تلك الحملة لأكثر من مرة داخل فروع الشركة لحث المجتمع على التبرع بالدم؛ وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لدعم مرضى الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

وأكد رئيس شركة مياه البحيرة أنه سيتم استقدام قافلة طبية متخصصة من المراكز الطبية إلى الشركة بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية وإدارة الرعاية الصحية للكشف علي العاملين بالشركة من الأمراض المزمنة.

ووجه نشأت، باستمرار حملات التبرع بالدم بجميع فروع الشركة ليشارك جميع العاملين بالتبرع بالدم، وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات العاملين وأسرهم من فصائل الدم المختلفة باستمرار لافتاً إلى إيمان العاملين بالشركة بأهمية التبرع بالدم والعمل على سد الاحتياج منه تجسيداً لمعاني الإنسانية النبيلة ومد يد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين.