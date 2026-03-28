برلمان

رئيس الوفد يكلف النائب محمد داود بحضور إجتماع رئيس مجلس الوزراء

السيد البدوي
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا حمل رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٦ بتكليف النائب محمد عبد العليم داوود بصفته رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ،بتمثيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس  مجلس الوزراء والمخصص لبحث تطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل حالة الحرب التي تشهدها المنطقة.

وأضاف القرار  الذى أصدرة رئيس الوفد،بعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب  ،أنه في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ المنطقه، وفي ظل ما تشهده من تصاعد خطير في وتيرة الصراعات وتزايد التهديدات التي تمس الأمن والإستقرار الإقليمي،وما يفرضه ذلك من إنعكاسات مباشرة على الأمن القومي المصري واستدعاءًا للمسؤولية التاريخية لحزب الوفد والتي تعلي صالح  الوطن فوق كل المصالح ،وإيمانًا بأن مصر كانت وستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون إستقراره.
 

ونصت المادة الثانية فى القرار، إعتبار هذه المشاركة تأتي في إطار الاصطفاف الوطني والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات ودعم كل ما من شأنه حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار ان المشاركة الفاعلة في صياغة رؤية وطنية متماسكة توازن بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات الاستقرار الداخلي.

وشددت المادة الرابعة من التكليف التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الأوضاع الإقليمية للضغط على الدولة المصرية.

وأشارت  المادة الخامسة إلى  طرح روئ الوفد التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

ونصت المادة السادسة والأخيرة على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

الدكتور السيد البدوي السيد البدوي حزب الوفد الوفد

