المصري الديمقراطي يعلن حضور اجتماع رئيس الوزراء مع الهيئات البرلمانية

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشاركة الحزب في الاجتماع المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمشاركة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأوضح الإمام، في تصريح له، أنه تلقى خلال اليومين الماضيين عدة اتصالات من هاني حنا، وزير الشئون النيابية، شدد خلالها على حرص الحكومة على حضور جميع الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان، في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، بهدف إحاطة النواب بكافة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وفتح نقاش شامل حولها.

وأشار إلى أن الوزير أكد وجود توجيهات دائمة من رئيس الحكومة للوزراء بضرورة التواجد في الجلسات العامة واللجان النوعية بمجلس النواب، للرد على استفسارات الأعضاء، والاستماع إلى رؤاهم في مختلف القضايا، مؤكدًا تقدير الحكومة لدور البرلمان وكافة الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

وأضاف الإمام أنه، وبالتشاور مع قيادة الحزب، تقرر حضور الاجتماع، مع التمسك بالمطالب المتكررة بضرورة حضور رئيس الوزراء إلى مجلس النواب في أقرب وقت، لعرض رؤية الحكومة، خاصة مع اقتراب مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وشدد على أن الحزب يستهدف تفعيل الدور الحقيقي لمجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية تعبر عن تطلعات المواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تتعامل الحكومة مع البرلمان وفق الأعراف الديمقراطية، بما يعزز بناء دولة مدنية حديثة.