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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت أشعة الشمس.. منة فضالي تخطف القلوب في ظهور جديد

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت منة فضالي مرتدية نظارة شمس أنيقة، مع تيشيرت كات باللون الأبيض، تاركة خضلات شعرها منسدلة علي أكتافها. 

وكشفت الفنانة منة فضالى عن سر خطير لها أثناء تواجدها فى برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامى مصطفى الأغا، وبصحبة الفنانة مى كساب. 

وقالت منة فضالى: “هناك سر لم أعلن عنه من قبل ولأول مرة أبوح به، وهو أننى كنت ”حامل" أثناء زواجى، ومع الخلافات قررت أن أسقط نفسى فى الشهور الثلاثة الأولى حتى لا يكون هناك أى ربط أو اتصال بيني وبين والد الطفل". 

الفنانة منه فضالى منة فضالي

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