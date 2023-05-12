مستشهدا بالزمالك| الترجي يهاجم الكاف قبل مواجهة الأهلي.. اعرف السبب

هاجم رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قبل مواجهة الأهلي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وقضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الساعات الماضية برفض طعن نادي الترجي، وتم تأكيد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط ضد النادي التونسي بشكل نهائي ، والتي تتمثل في معاقبة بطل تونس بحرمان من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.



وقال التويتي في تصريحات أبرزتها إذاعة "موزاييك" التونسية:" أثناء المرافعة أمام لجنة الاستئناف، تملكنا الشعور بأن رئيس اللجنة كان يناقشنا بعدوانية وكأنه يتساءل لماذا تقدمنا بالطعن ومستغربا من ذلك".



وأضاف أن رئيس لجنة الاستئناف كان في كل مرة يعرض صورا يصفها بالصادمة وكأنه يحاول تعليل العقوبات القاسية التي تم توقيعها على الترجي، مشيرا إلى أنه على سبيل الذكر لا الحصر، اقتحمت جماهير نادي الزمالك أرضية ملعب استاد القاهرة في مباراة الإفريقي التونسي 2011 ، ولم يتم تطبيق عقوبات بمثل هذه القسوة ضد الزمالك.