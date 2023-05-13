حبايب قلبي.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد أولاده

هنأ الفنان شريف رمزي، أولاده بعيد ميلادهن ونشر صوراً جديدة لهم في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقعالتواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق علي الصوره :" كل سنة و إنتوا الإثنين طيبين يا حبايب قلبي حياتي مكانتش حتكتمل من غيركم من يوم ما دخلتوا حياتي وشقلبتوها ما بقتش أتخيلها من غيركم ربنا يحفظكم وخليكم لينا و أشوفكم أحلي ولد و بنت في الدنيا و عايز أشكر كل الناس اللي مكانش العید میلاد ده حيكتمل ولا ينجح من غيرهم".



ولا يزال شريف رمزي يتابع تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح، الذي أصيب بمشكلة في المخ منذ عدة أشهر،وتم حجزه بأحد المستشفيات.

وخلال لقاء تلفزيوني أكد شريف رمزي، أن شقيقه قد تعافى من أثر العدوى التي ألمت به، ولكنه لا يزال يرقد في غيبوبة،ولا يوجد أي حل طبي لعلاجه منها سوى الدعاء له.

وتابع شريف رمزي: مفيش حاجة حاليا لا في إيدينا ولا في إيد الدكاترة واحنا على طول معاه، ويارب يقوم بالسلامة فيأقرب وقت.