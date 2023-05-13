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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة مقلب سميحة توفيق الذي كلفها مأدبة عشاء

سميحة توفيق
سميحة توفيق

تحل اليوم السبت 13 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، التي ولدت بمثل هذا اليوم بمحافظة الفيوم عام  1928، ورحلت عن عالمنا في  11 أغسطس عام 2010، عن عمر يناهز الـ 82 عاما. 

 

سميحة توفيق ومقالب النجوم

اشتهرت سميحة توفيق بتجسيد أدوار الإغراء علي شاشة السينما وتميزت في تدبير المقالب الطريفة بين زملائها داخل الكواليس الأمر الذي جعل من المحيطين بها يستمتعون بتلك المقالب.

وفي إحدى المرات قررت سميحة توفيق تدبير (كدبة إبريل) لأحد زملائها بمناسبة الأول من شهر (إبريل) والذي تصادف أيضا حلوله مع شهر رمضان وبالفعل دبرت المقلب ومن شدة إجادتها في الحبكة لم يدرك زملاؤها حقيقته وبالتالي شربوا المقلب مما أثار الضحكات لديها.

وبعد أيام وقبيل موعد الإفطار فوجئت سميحة توفيق بثلاثة من عمال أحد المطاعم المشهورة يحملون فوق رؤوسهم (صواني) مملوءة بالطعام الفاخر يقدمونها لها ويطلبون منها الحساب.

وحينما استفسرت عن الموقف قالوا لها إنها هي من طلبت هذه الأنواع من الطعام لإقامة مأدبة لأصدقائها وأصبحت في موقف محرج واضطرت إلى دفع الفاتورة ذات المبالغ الباهظة ودعت الخدم لتناول الطعام الوفير الفخيم.

وقبل أن تفيق من الصدمة تلقت اتصالا تليفونيا من زميلها السابق الذي شرب منها مقلب (كذبة أبريل) ولم تكد تتبين صوته حتي أدركت أنه صاحب المقلب فضحكت وقالت: (برافو عرفت ترد لي المقلب). 

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