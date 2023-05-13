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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ ورش عمل لتعلم فن كتابة المقال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الاقصر، أنه تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتوجيهات  صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر نفذت ادارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ورشة عمل لتعلم فن كتابة المقال .

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وحاضر بالورشة  عطيتو ابراهيم عبدالخالق من وزارة التربيه والتعليم وحضر الندوة أعضاء النادي الثقافى  ضمن خطة النادى الثقافى عن شهر مايو.

وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده مدير ادارة تنمية الشباب و عمر محمد حرزالله مدير إدارة شباب الاقصر و كلاوتى محمد عمره منسق النادى الثقافى بمديرية الشباب و
 رفيده احمد زيدان مسىؤل النادى الثقافى.

الأقصر أشرف صبحى وزير الشباب الشباب و الرياضة بمحافظة الأقصر مديرية الشباب والرياضة

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