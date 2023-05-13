بتكلفة 3 ملايين جنيه .. محافظ الشرقية يفتتح مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري وذلك بعد أن تم الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية البيطرية بتكلفة مالية بلغت 3 مليون جنيه وذلك لتقديم الخدمات والرعاية البيطرية للحيوانات والحفاظ عليها.

تفقد محافظ الشرقية أقسام المركز واستمع لشرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري عن آلية العمل بالمركز حيث تمت الإشارة إلى أن المركز يقوم بتقديم الخدمات البيطرية والتي تشمل "منح رخص الكلاب المعدنية والبطاقة العلاجية الخاصة بها – شهادة صحية للحيوان الأليف وذلك للسماح له بالسفر- لقاحات وأمصال القطط والكلاب كاملة – معالجة الحيوانات المريضة وتوفير الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لها – الكشف عن القراد والحشرات الخارجية بأجهزة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية وتوفير العلاج اللازم – النظافة الشخصية اللازمة للحيوانات الاليفة – الكشف عن الحيوانات الأليفة باستخدام جهاز السونار ومتابعة الحمل والتبويض للحيوان الأليف ).

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والأوبئة مشيداً بمجهودات قطاع الطب البيطري في الحفاظ علي الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة انتاجيتها وكذلك الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية فضلاً عن الإهتمام بالعنصر البشري وتوفير دورات تدريبية للأطباء البيطريين للنهوض بالمنظومة الطبية البيطرية.

كما افتتح محافظ الشرقية منفذ الجمعية الإستهلاكية للعاملين بالمديرية لبيع كافة أنواع المواد الغذائية من ( لحوم – دواجن – أسماك – رومي – بط – بيض - منتجات الالبان ) وبأسعار مخفضة وبجوده عالية حيث يتم الكشف عليها ومراقبتها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمديرية وذلك اسهاماً من المديرية بتقديم السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للعاملين بها.

شارك المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والدكتور نصر عبد الوهاب حرش عميد كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية والدكتورة شهيرة حنفي مديرة معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية والدكتورة أمل سعيد مديرة المعهد الإقليمي للدواجن بالشرقية وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان وعدد من مديري الإدارات البيطرية وأعضاء النقابة العامة والفرعية والعاملين بالمديرية.

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