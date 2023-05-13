وسط المشاركة في محادثات سلام .. زيلينسكي يلتقي بابا الفاتيكان

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، ببابا الفاتيكان فرنسيس الثاني في إطار زيارته إلى روما.

وكان الفاتيكان قال في أواخر أبريل إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

وقبل لقاء البابا فرنسيس، التقى زيلينسكي في وقت سابق بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل أن يتوجه إلى الفاتيكان.

وأكد كل من ماتاريلا وميلوني دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا من حيث المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية وإعادة الإعمار على المدى القصير والطويل.

وفي مؤتمر صحفي بعد لقائها مع زيلينسكي، أدانت ميلوني الغزو الروسي الوحشي، متعهدة بدعم إيطاليا لأوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريًا".

وحثت روسيا على الانسحاب الفوري، مشيرة "لا يمكنك تحقيق السلام من خلال الاستسلام".

وأكدت دعم إيطاليا لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي و"تكثيف" الشراكة مع حلف الناتو.