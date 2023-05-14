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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي: استصلاح المليون فدان يعادل مساحة 3 محافظات.. المصيلحي: 4 ملايين طن قمح تكلفتها 40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.. مقلب يتحول إلى حادث أليم يهز لبنان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات الهامة نرصد لكم أرزها .

 السيسي: استصلاح المليون فدان يعادل مساحة 3 محافظات

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعددا من المحاصيل في شرق  العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح.

توفيق سامي: مبدأنا الزراعة النظيفة بمراكز البحوث ونستغل كل قطرة مياه

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق  العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح، ومنذ حوالي 8 سنوات  شهدت مصر جهودًا عظيمة للتوسع في حجم الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح وغيرها من المحاصيل الهامة.

المصيلحي: 4 ملايين طن قمح تكلفتها 40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها  ب 5 قروش ؛ منوها إلى أننا  نقوم بتسديد  القيمة المالية لما تم توريده للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

الإسماعيلية تهدي العالم أجود أنواع الفراولة.. تفاصيل

عرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، تقريرا أفاد أن محافظة الاسماعيلية تتميز عن باقى أماكن زراعة الفراولة على مستوى الجمهورية ، بتنوع أنواع الشتلات والمنتجات من الفراولة ، وخبرة المزارعين فى رعاية وزراعة وتصدير الفراولة، حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول الفراولة حوالى 4 آلاف فدانا.

اكتشاف بروتين في الخفافيش لمحاربة الشيخوخة وعلاج أمراض القلب..

 تفاصيل 

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق؛ إن العلماء اكتشفوا بروتينا في الخفافيش يمكنه إبطاء الشيخوخة وحتى محاربة كورونا، وأمراض القلب والتهاب المفاصل، موضحا أن هذا الاكتشاف ما زال قيد البحث، بالإضافة إلى أنه تم العثور على البروتين ASC2 لوقف الاستجابة الالتهابية في الخفافيش، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

مقلب لـ 4 أشخاص يتحول إلى حادث أليم يهز لبنان|تفاصيل

حادثة أليمة تهز لبنان ضحياتها الطفل محمد اسطنبولي البالغ من العمر ست سنوات الذي توقف قلبه من شدة الرعب بعدما ظهر أمامه بشكل مفاجئ أربع أشخاص ملثمين كانوا يحملون سيوفا في مدينة صور جنوب البلاد.

ما الأطعمة المفيدة لك لإنقاص الوزن!

ما العامل الحاسم لتغذية الإنسان هل أن تأكل ما تشاء أو تأكل متى تشاء بمعنى آخر، توقيت تناول الطعام أو نوعية الطعام وماهو سبيل لحرق الدهوون وإنقاص الوزن ؟.

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الأن.. الجرام وصل كام..تفاصيل

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

وزير التموين: سعر القمح 1500 جنيه للأردب وهذا الرقم غير مسبوق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان قمح، و متوسط الإنتاج من 18_20 أردب في الفدان، مضيفاً أنه تم إعادة دراسة الأسعار وذلك بناء على الأسعار العالمية المتاحة.

الوطنية لاستصلاح الأراضي: نهاية هذا العام تصل توشكى إلى 500 ألف فدان

كد اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه بنهاية عام 2022 بلغت المساحة المستصلحة ألف فدان 250 فدان وتم إضافة اليوم 100 ألف فدان لتصبح المساحة المستصلحة  في توشكى 350 ألف فدان

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